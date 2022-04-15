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Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın ne kadar oldu? Almak mı lazım satmak mı lazım?

A Haber
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Giriş: 15.04.2022 15:54
Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber düğün sezonu da kapıya dayandı. Bunun yanında artan emtia fiyatları da gündemin öne çıkan başlıklarında bir tanesi. Peki düğün sezonuyla beraber altın fiyatlarında artış olur mu? Altın piyasasında son durum ne? Çeyrek altın kaç para? Gram altın ne kadar oldu? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan kuyumcu esnafı Faruk Yüksel verdi.
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