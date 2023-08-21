Piyasalar yeni haftaya nasıl başlayacak? Borsada son durum ne? Altın ve dövizde nasıl bir seyir bekleniyor? MB'nin faiz kararı ne olur? ALB Yatırım Başekonomisti Dç. Dr. Filiz Eryılmaz, A Haber'de değerlendirdi.

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