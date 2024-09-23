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Altın ve Borsa rekor kırar mı? Dolar ve Euro... Tonguç Erbaş A Haber'de değerlendirdi .

Altın ve Borsa rekor kırar mı? Dolar ve Euro... Tonguç Erbaş A Haber'de değerlendirdi .

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Giriş: 23.09.2024 18:52
Bu yılın en gözde iki yatırım aracı olan borsa ve altında sert hareketler yaşanıyor. Yatırımcıların merak ettiği; FED'in kararı piyasaları nasıl etkiledi? Altın rekor kırar mı? Borsada yeni rekor bekleniyor mu? gibi birçok sorusunun cevabını Ekonomist Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında cevapladı.
Altın ve Borsa rekor kırar mı? Dolar ve Euro...
Altın ve Borsa rekor kırar mı? Dolar ve Euro...
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