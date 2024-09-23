Altın ve Borsa rekor kırar mı? Dolar ve Euro... Tonguç Erbaş A Haber'de değerlendirdi .

Bu yılın en gözde iki yatırım aracı olan borsa ve altında sert hareketler yaşanıyor. Yatırımcıların merak ettiği; FED'in kararı piyasaları nasıl etkiledi? Altın rekor kırar mı? Borsada yeni rekor bekleniyor mu? gibi birçok sorusunun cevabını Ekonomist Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında cevapladı.