Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! Yeni haftadan beklentiler ne?

Uluslararası ticaret savaşı riskleri ile jeopolitik olaylar ve Türkiye’de yaşanan provokasyonlar nedeniyle piyasalar hareketli bir haftayı geride bıraktı. Altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki piyasalar haftayı nasıl kapattı? Yeni haftadan beklentiler ne? Para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında merak edilen cevapları verdi.

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