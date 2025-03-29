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Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! Yeni haftadan beklentiler ne?

Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! Yeni haftadan beklentiler ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.03.2025 10:40
Uluslararası ticaret savaşı riskleri ile jeopolitik olaylar ve Türkiye’de yaşanan provokasyonlar nedeniyle piyasalar hareketli bir haftayı geride bıraktı. Altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki piyasalar haftayı nasıl kapattı? Yeni haftadan beklentiler ne? Para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında merak edilen cevapları verdi.
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Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! Yeni haftadan beklentiler ne?
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı!
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı!
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