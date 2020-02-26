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26.02.2020
Altın mı kazandırır yoksa 2. el araba mı? İşte yanıtı |Video
Son dönemler en çok yükselişte olan 2. el araç ve altın fiyatları adeta birbirleriyle yarışıyor. Peki yatırımcı için hangisi daha doğru adres, altın alan mı yoksa 2. el araç alan mı kar yaptı? Peki bu yaşana yükseliş ne kadar sürecek? sorusunun yanıtını uzmanlar A Haber'e değerlendirdi.
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