12 Ağustos 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Altın mı gümüş mü? Hangisi daha kazançlı? İslam Memiş A Haber'de anlattı: Birincilik...
Küresel piyasalardaki belirsizlik ve altındaki inişli-çıkışlı grafik güvenli liman olarak vatandaşı hangi emtiaya yönlendiriyor? Hangi yatırım aracı en kazançlı? A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, Finans Analisti İslam Memiş'e sordu. Bakın Memiş hangi yatırım aracını işaret etti.