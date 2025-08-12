Altın mı gümüş mü? Hangisi daha kazançlı? İslam Memiş A Haber’de anlattı: Birincilik...

12 Ağustos 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 13:05
Küresel piyasalardaki belirsizlik ve altındaki inişli-çıkışlı grafik güvenli liman olarak vatandaşı hangi emtiaya yönlendiriyor? Hangi yatırım aracı en kazançlı? A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, Finans Analisti İslam Memiş'e sordu. Bakın Memiş hangi yatırım aracını işaret etti.
Altını tahtından etti! İslam Memiş rakam verdi ALTINI TAHTINDAN ETTİ! İSLAM MEMİŞ RAKAM VERDİ

