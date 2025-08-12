Altın mı gümüş mü? Hangisi daha kazançlı? İslam Memiş A Haber’de anlattı: Birincilik...

Küresel piyasalardaki belirsizlik ve altındaki inişli-çıkışlı grafik güvenli liman olarak vatandaşı hangi emtiaya yönlendiriyor? Hangi yatırım aracı en kazançlı? A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, Finans Analisti İslam Memiş'e sordu. Bakın Memiş hangi yatırım aracını işaret etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN