Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Altın almalı mı? Satmalı mı? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi

FED'in faiz kararının ardından altının ons fiyatı yükselişe geçti. Bugün ise geri çekilme yaşanıyor. Peki altında alım fırsatı mı, yatırımcı ne yapmalı? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

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