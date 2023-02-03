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Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Altın almalı mı? Satmalı mı? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 03.02.2023 14:44
FED'in faiz kararının ardından altının ons fiyatı yükselişe geçti. Bugün ise geri çekilme yaşanıyor. Peki altında alım fırsatı mı, yatırımcı ne yapmalı? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.
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