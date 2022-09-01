01 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2022 14:18
Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? Altının seyri ne olur? Düşer mi yükselir mi? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, altın piyasasındaki son durumu aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek RAKAM VERDİ: BU DÜŞÜŞLER DEVAM EDECEK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek
Rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek
Dünya küresel enerji krizinde
Dünya küresel enerji krizinde
İkinci el araç piyasasında düşüş!
İkinci el araç piyasasında düşüş!
Ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak!
Ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak!
Çocukları geri çevirmek yüreğimi parçalıyor
"Çocukları geri çevirmek yüreğimi parçalıyor"
İşte sonbahar müjdeleri
İşte sonbahar müjdeleri
Ankara’da okul servis ücretlerine zam
Ankara'da okul servis ücretlerine zam
Türkiye ekonomisi büyüyor
Türkiye ekonomisi büyüyor
Benzin fiyatı 20 Lira 13 Kuruşa geriledi
Benzin fiyatı 20 Lira 13 Kuruşa geriledi
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Altın fiyatları düşüşte! Flaş tahmin
Altın fiyatları düşüşte! Flaş tahmin
Kurucu gücün beşte biri Kara elmastan
Kurucu gücün beşte biri "Kara elmas"tan
Daha Fazla Video Göster