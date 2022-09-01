01 Eylül 2022, Perşembe
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Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek
Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? Altının seyri ne olur? Düşer mi yükselir mi? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, altın piyasasındaki son durumu aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.