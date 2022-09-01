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Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

Son dakika altın fiyatları... Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? Altının seyri ne olur? Düşer mi yükselir mi? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, altın piyasasındaki son durumu aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD Merkez Bankası başkanının açıklamaları altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüş serisini başlattı.

Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

Altının gramı hafta başında 1.020 liralardan seyir gösteriyordu. Hafta sonuna doğru şu sıralarda artık 1.000 liralara kadar düşmüş durumda.

Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

Bunun nedeni ne? Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? Altının seyri ne olur? Düşer mi yükselir mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

FAİZ ARTIRIMI SİNYALİ

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalardaki değer kayıplarından kaynaklandı. FED faiz artırımına devam ediyor. FED üyeleri de bu hafta faiz artırımlarının sinyalini vermiş oldu.

Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

BASKI DEVAM EDİYOR

Altın, gümüş ve diğer değerli madenler de baskı altında kalmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı 1.700 dolar seviyesine kadar geriledi.

RAKAM VERDİ: BU DÜŞÜŞLER DEVAM EDECEK / VİDEO

Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

"DÜŞÜŞLER DEVAM EDECEK"

Sanırım 1.680 dolar seviyesine kadar bu düşüşler devam edecek gibi duruyor. İçeride gram altın / TL fiyatı şu anda 1.004 – 1.007 lira seviyesinde.

Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

Geçen yıl bu vakit tam 1 yıl önce gram altın 485 liraydı şu anda 1.006 lira. 1 yılda 521 liralık bir değer artışı var.

Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

"990 LİRA SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR"

Yıla 785 liradan başlamıştı. 8 ayda 221 liralık bir değer artışı gördük gram altın / TL fiyatında. 1.000 lira psikolojik destek seviyesi. Aşağı yönlü sarkarsa 990 lira seviyesi görülebilir.

Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

Ama vatandaşlarımızın şunu bilmesi gerekiyor. Ekran fiyatlarıyla Kapalıçarşı piyasasını mutlaka birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Makas aralığını mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor.

Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

BU SEVİYELER ALIM FIRSATI

Orta ve uzun vadeyi göz önünde bulunduran yatırımcısı için bu seviyelerin alım fırsatı olduğunu düşünüyorum.

Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

"BİN LİRANIN ALTINA SARKMALAR GÖREBİLİRİZ"

Önümüzdeki yıl düğün yapacak olan vatandaşlarımızın da bugünkü fiyatları aslında bir fırsata çevirmesi gerekiyor. Belki 1.000 lira seviyesinin altına sarkmalar görebiliriz ama kalıcı olacağını tahmin etmiyoruz. Çünkü küresel piyasalarda riskler artmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

"YENİ REKORLAR GÖRECEĞİZ"

Biz yıl içinde 1.200 yıl sonuna doğru 1.450 lira seviyelerini beklemeye devam ediyoruz. Yeni rekorlar göreceğiz. Beklenen o yönde.

Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

EN ÇOK KAZANDIRAN ALTIN

Gram altın / TL fiyatı son 20 yıldır Türkiye'de yüzde 6 bin 290 kazandırarak yatırımcısına en çok kazandıran bir yatırım aracı oldu. İkinci sırada Borsa, üçüncü sırada Euro, dördüncülükte Dolar'da.

Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

DOLARDA SON DURUM

Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

EURODA SON DURUM

Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

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Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

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