Altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüşü! İslam Memiş rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek

"BİN LİRANIN ALTINA SARKMALAR GÖREBİLİRİZ"

Önümüzdeki yıl düğün yapacak olan vatandaşlarımızın da bugünkü fiyatları aslında bir fırsata çevirmesi gerekiyor. Belki 1.000 lira seviyesinin altına sarkmalar görebiliriz ama kalıcı olacağını tahmin etmiyoruz. Çünkü küresel piyasalarda riskler artmaya devam ediyor.