18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
17.09.2019

Altın fiyatlarında 17 Eylül Salı günü son durum ne? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı takip |Video

Altın fiyatlarında 17 Eylül Salı günü son durum ne? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında 17 Eylül Salı günü itibariyle sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dünkü işlem gününde altın fiyatları küresel gelişmelerin ardından yüzde 1.0’ın üzerinde arttı. Petrol fiyatlarındaki ani yükseliş nedeniyle yukarı yönlü harekete geçen altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün (17 Eylül Salı) gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte en güncel son altın fiyatı rakamları ve anlı canlı takip...

Altın fiyatlarında 17 Eylül Salı günü son durum ne? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında 17 Eylül Salı günü itibariyle sıcak gelişmeler yaşanıyor. Peki, bugün (17 Eylül Salı) gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte en güncel son altın fiyatı rakamları ve anlı canlı takip...

17 EYLÜ SALI ALTIN FİYATI NE KADAR? CANLI TAKİP TIKLA

Altın fiyatları son dakika... Altın, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine cumartesi günü yapılan saldırının küresel petrol arzını aksatması ve Orta Doğu gerilimlerini artırmasının ardından yükselişe geçti. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, gram altın ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,22 yükselişle 275,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

17 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

17 Eylül Salı günü gram altın 275,95 liradan alınırken, 276,01 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

17 Eylül Salı çeyrek altın 440,07 liradan alınırken, 450,05 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

17 Eylül Salı yarım altın 877,40 liradan alınırken, 900,09 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

17 Eylül Salı tam altın 1.815,30 liradan alınırken, 1.860,74 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

17 Eylül Salı Cumhuriyet altını 1.825,00 liradan alınırken, 1.852,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
156,78
156,90

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
200,78
200,94

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
250,84
251,04

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar?
Konut kredi faiz oranlarında düşüş bekleniyor
Konut kredi faiz oranlarında düşüş bekleniyor
Hükümetten 'Volkswagen' açıklaması
Hükümetten 'Volkswagen' açıklaması
TOKİ'den 345 TL taksitle ev fırsatı
TOKİ'den 345 TL taksitle ev fırsatı
Bakan Albayrak'tan dengelenme süreci mesajı! Bu videoyu paylaştı
Bakan Albayrak'tan "dengelenme süreci" mesajı! Bu videoyu paylaştı
Bakan Berat Albayrak: Türkiye'nin güçlü mali tabloları güven veriyor
Bakan Berat Albayrak: Türkiye'nin güçlü mali tabloları güven veriyor
TOKİ'nin ikinci indirim kampanyası başlıyor
TOKİ'nin ikinci indirim kampanyası başlıyor
Rapor alıp tatile giden çalışana tazminat yok
Rapor alıp tatile giden çalışana tazminat yok
Hamleler işe yaradı! Faizler düşüyor, vatandaşlar takipte
Hamleler işe yaradı! Faizler düşüyor, vatandaşlar takipte
MB'nin faiz indirim kararı ne anlama geliyor? Kredi faizleri düşecek mi?
MB'nin faiz indirim kararı ne anlama geliyor? Kredi faizleri düşecek mi?
Bakan Albayrak'tan faiz ve enflasyon mesajı
Bakan Albayrak'tan faiz ve enflasyon mesajı
Faiz indirimi kararı konut kredilerini etkiler mi?
Faiz indirimi kararı konut kredilerini etkiler mi?
Daha Fazla Video Göster