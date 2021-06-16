16 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altın fiyatları için canlı yayında flaş iddia: Yılın son çeyreğinde...

Altın fiyatları için canlı yayında flaş iddia: Yılın son çeyreğinde...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2021 20:27
Güncelleme:16.06.2021 20:30
İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu A Para canlı yayınında altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Fonların satışa geçtiği zaman her şeyden sattığını ancak altının çabuk toparlandığını ifade eden Mutlu, “Yılın üçüncü çeyreğinde bir tapering bekliyorum” dedi.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 azalışla 509,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 825,00 lira, Cumhuriyet altını 3.377,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 509,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI/ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 511,00 511,20 509,20 509,40

Cumhuriyet Ata Lira 3.369,00 3.390,00 3.356,00 3.377,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 466,20 470,20 465,00 469,00

Lira(Tam) Ziynet 3.292,00 3.312,00 3.280,00 3.300,00

Yarım Ziynet 1.646,00 1.656,00 1.640,00 1.650,00

Çeyrek Ziynet 823,00 828,00 820,00 825,00

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları için flaş iddia: Yılın son çeyreğinde...
Altın fiyatları için flaş iddia: Yılın son çeyreğinde...
Yalan siyaseti ile ekonomiye saldırı!
Yalan siyaseti ile ekonomiye saldırı!
Yapılandırma yapacaklar dikkat!
Yapılandırma yapacaklar dikkat!
Altın fiyatları tepetaklak! Düşüş sürecek mi?
Altın fiyatları tepetaklak! Düşüş sürecek mi?
Küresel piyasalar FED kararlarına odaklandı
Küresel piyasalar FED kararlarına odaklandı
Salgına rağmen 2020 yılında 42 ton
Salgına rağmen 2020 yılında 42 ton
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi!
Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi!
Fiyatı ile altını geçti! Yurt dışından talep var
Fiyatı ile altını geçti! Yurt dışından talep var
81 il güneş gibi parlayacak!
81 il güneş gibi parlayacak!
Salgın sürecinde 7 milyon haneye 10,6 TL destek
Salgın sürecinde 7 milyon haneye 10,6 TL destek
Daha Fazla Video Göster