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Altın fiyatları için A Para canlı yayınında uzman isimden kritik düşüş uyarısı
A Para yayınına katılan A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan, piyasaların seyrini değerlendirdi. Özellikle altın için bir gevşeme uyarısında bulunan Taylan, şu dönemde yatırım için en uygun mecranın hangisi olduğunu açıkladı
"BORSAYA YATIRIM DAHA UYGUN"
Piyasalarda dalgalanma sürerken, A Para yayınına katılan A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan, borsa, altın ve faizler konusunda görüşlerini aktardı. Taylan, önümüzdeki dönemlerde borsa için olumlu yorumlarda bulunurken, özellikle faiz ve altın getirisi hakkında olumsuz görüş bildirdi.
ALTIN İÇİN DÜŞÜŞ UYARISI
Taylan, A Para'da "Faizlere bakın dünyada çoğu yerde eksi ve sıfır seviyesinde seyrediyor, güvenli limanlardan altında zaten bir geri çekilme başladı. Ons altın 1690 dolara kadar geriledi. Burada bir gün içinde bile 1650 dolar seviyesi görülebilir. Bundan dolayı yatırım yapılabilecek mecra hisse senetleri gibi görünüyor. Bu hareket bir miktar daha devam edecek gibi görünüyor" dedi.