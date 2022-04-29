29 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altın fiyatları artar mı? Kuyumcularda düğün hareketliliği! Kuyumcu tarih verdi: Bu fiyatları bulamayız

Altın fiyatları artar mı? Kuyumcularda düğün hareketliliği! Kuyumcu tarih verdi: Bu fiyatları bulamayız

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2022 11:10
Son dakika altın fiyatları... Düğün sezonu yaklaşıyor. Altın fiyatları da düşüşte. Peki talep nasıl? Altında alım için uygun bir zaman mı? Altın almalı mı satmalı mı? Düğün sezonuyla altın fiyatları artar mı? En çok hangi takılar talep görüyor?​ Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı. Kuyumcu Faruk Yüksel, altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulundu.
Altın fiyatları artar mı? Tarih verdi: Bu fiyatları... ALTIN FİYATLARI ARTAR MI? TARİH VERDİ: BU FİYATLARI...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları artar mı? Tarih verdi: Bu fiyatları...
Altın fiyatları artar mı? Tarih verdi: Bu fiyatları...
Milyonları ilgilendiriyor! Altın alacaklar...
Milyonları ilgilendiriyor! Altın alacaklar...
Turizme bayram bereketi
Turizme bayram bereketi
Karaca Adası’nın fiyatı güncellendi!
Karaca Adası’nın fiyatı güncellendi!
İşte Almanya’da enflasyon rakamları
İşte Almanya'da enflasyon rakamları
Fransa’da akaryakıt krizi!
Fransa'da akaryakıt krizi!
Dev kruvaziyer gemisi İstanbul’da!
Dev kruvaziyer gemisi İstanbul’da!
Enflasyon raporu açıklandı
Enflasyon raporu açıklandı
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı!
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı!
İşte fazla mesai hesaplama formülü
İşte fazla mesai hesaplama formülü
THY’den çevreci uçağına özel tasarım!
THY'den çevreci uçağına özel tasarım!
Üretici yeni sezonda ne bekliyor?
Üretici yeni sezonda ne bekliyor?
Daha Fazla Video Göster