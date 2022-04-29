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Altın fiyatları artar mı? Kuyumcularda düğün hareketliliği! Kuyumcu tarih verdi: Bu fiyatları bulamayız

Son dakika altın fiyatları... Düğün sezonu yaklaşıyor. Altın fiyatları da düşüşte. Peki talep nasıl? Altında alım için uygun bir zaman mı? Altın almalı mı satmalı mı? Düğün sezonuyla altın fiyatları artar mı? En çok hangi takılar talep görüyor? Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı. Kuyumcu Faruk Yüksel, altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:11
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Altın fiyatları artar mı? Kuyumcularda düğün hareketliliği! Kuyumcu tarih verdi: Bu fiyatları bulamayız

Düğün sezonun yaklamasıyla kuyumcularda hareketlilik başladı. Bileziklerden setlere tek taşlara kadar evlenmek isteyen çiftler birçok ürünü tercih ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatları artar mı? Kuyumcularda düğün hareketliliği! Kuyumcu tarih verdi: Bu fiyatları bulamayız

Peki talep nasıl? Hangi takılar tercih ediliyor? Düğün sezonuyla altın fiyatları artar mı? Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı. Kuyumcu Faruk Yüksel, altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Pandeminin de bitmesiyle artık düğün alışverişleri yavaş yavaş başladı. Gram altın seviyesi 900 TL'ye geldiği için bu seviyelerden düğün alışverişi başladı.

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Altın fiyatları artar mı? Kuyumcularda düğün hareketliliği! Kuyumcu tarih verdi: Bu fiyatları bulamayız

Düğünlerin olmazsa olmazlarından tek taşlar, alyanslar ilk başlangıç aşamasında olan gruplarımız. Ondan sonra bilezikler var. En çok rağbet görenler bunlar ve set gruplarımız.

Set grupları da 10-15 bin TL fiyat aralıklarında.

Alyanslarımız 1,5 ile 2,5 arası değişen fiyat aralıklarında alyanslarımız var.

Tek taşlar da 1.500 – 2.500 fiyat aralığında.

Bileziklerimiz gramına göre 845 TL'ye geliyor gram fiyatı. 10 gramlık alırlarsa 8.450 fiyatlarından başlayan bileziklerimiz var.

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Altın fiyatları artar mı? Kuyumcularda düğün hareketliliği! Kuyumcu tarih verdi: Bu fiyatları bulamayız

"BU FİYATLARI BULAMAYIZ"

Alım için bence şu an için uygun zamanlar. Daha fazla düşer diye bir beklenti içine girmesinler. 880-900 gibi şu an için çok güzel alım seviyesinde gram altın fiyatları. Bu fiyatları birkaç ay sonra bulamayız.

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Altın fiyatları artar mı? Kuyumcularda düğün hareketliliği! Kuyumcu tarih verdi: Bu fiyatları bulamayız

Altın piyasaları uzmanı Faruk Yüksel: Altın fiyatlarında düşme devam edecek. Pandeminin artık normal seviyelere gelmesi, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliği azalması altın fiyatlarını düşürdü.