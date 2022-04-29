Altın fiyatları artar mı? Kuyumcularda düğün hareketliliği! Kuyumcu tarih verdi: Bu fiyatları bulamayız

"BU FİYATLARI BULAMAYIZ"

Alım için bence şu an için uygun zamanlar. Daha fazla düşer diye bir beklenti içine girmesinler. 880-900 gibi şu an için çok güzel alım seviyesinde gram altın fiyatları. Bu fiyatları birkaç ay sonra bulamayız.