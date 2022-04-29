29 Nisan 2022, Cuma
Altın fiyatları artar mı? Kuyumcularda düğün hareketliliği! Kuyumcu tarih verdi: Bu fiyatları bulamayız
Son dakika altın fiyatları... Düğün sezonu yaklaşıyor. Altın fiyatları da düşüşte. Peki talep nasıl? Altında alım için uygun bir zaman mı? Altın almalı mı satmalı mı? Düğün sezonuyla altın fiyatları artar mı? En çok hangi takılar talep görüyor? Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı. Kuyumcu Faruk Yüksel, altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulundu.
Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:11
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