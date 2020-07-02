Altın döviz ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi |Video

Son dakika haberi... Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Doler ve euro ne durumda? Borsada beklenti ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Son dakika haberi... Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Doler ve euro ne durumda? Borsada beklenti ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.