Altın almak için doğru zaman mı? Faruk Erdem’den ralli uyarısı

Altın piyasası yeni haftaya yükselişle başlasada, uzmanlara göre bu hareket kalıcı bir yön değişiminin işareti değil. Küresel ölçekte artan enerji fiyatları, derinleşen enflasyon baskısı ve merkez bankalarının nakit ihtiyacını karşılamak için altın satışına yönelmesi, fiyatlarda dalgalı ve belirsiz bir sürecin devam edeceğine işaret ediyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem’in 30 Mart Pazartesi günü A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmeler, altının kısa vadede baskı altında kalabileceğini ancak uzun vadede yeniden yükseliş potansiyeli taşıdığını ortaya koyuyor.