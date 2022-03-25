25 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Alkollü araç kullanan İBB çalışanı arabalara çarptı

Alkollü araç kullanan İBB çalışanı arabalara çarptı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.03.2022 16:05
Son dakika haberi... İBB İSFALT A.Ş’ye ait araç, Bağcılar’da park halindeki arabalara çarptı. Aracının şoförünün alkollü olduğu belirlendi. Olay yerine gelen ekipler durum tespitinde bulunurken, şoför aracın anahtarını vermemekte direndi. Araçtan da inmek istemeyen şoföre, araçları zarar gören vatandaşlar, ‘Anahtarını polise ver’ diyerek tepkilerini dile getirirken yapılan incelemede İBB çalışanının alkollü olduğu iddia edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alkollü araç kullanan İBB çalışanı...
Alkollü araç kullanan İBB çalışanı...
Asgari ücrete ek zam gelir mi? İşte hesaplama
Asgari ücrete ek zam gelir mi? İşte hesaplama
5 market ve 15 tedarikçiye yeni soruşturma
5 market ve 15 tedarikçiye yeni soruşturma
Asgari ücrete zam sinyali
Asgari ücrete zam sinyali
Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Şekerin tadı kaçtı! Arkasındaki büyük tehlike
Şekerin tadı kaçtı! Arkasındaki büyük tehlike
İşte tüketicinin yeni hakları
İşte tüketicinin yeni hakları
Market ve tedarikçilere ikinci soruşturma
Market ve tedarikçilere ikinci soruşturma
Ek göstergede 3. Toplantı ne zaman? İki görüşme sonrası 3600 ek gösterge süreci hangi aşamada?
Ek göstergede 3. Toplantı ne zaman? İki görüşme sonrası 3600 ek gösterge süreci hangi aşamada?
İstikbal Mobilya ihracat şampiyonu oldu
İstikbal Mobilya ihracat şampiyonu oldu
100 bin TL yatıran...
100 bin TL yatıran...
Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu
Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu
Daha Fazla Video Göster