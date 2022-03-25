Alkollü araç kullanan İBB çalışanı arabalara çarptı

Son dakika haberi... İBB İSFALT A.Ş’ye ait araç, Bağcılar’da park halindeki arabalara çarptı. Aracının şoförünün alkollü olduğu belirlendi. Olay yerine gelen ekipler durum tespitinde bulunurken, şoför aracın anahtarını vermemekte direndi. Araçtan da inmek istemeyen şoföre, araçları zarar gören vatandaşlar, ‘Anahtarını polise ver’ diyerek tepkilerini dile getirirken yapılan incelemede İBB çalışanının alkollü olduğu iddia edildi.

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