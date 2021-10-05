Akçaabat’ta bal ormanları kurularak hem arı ölümleri önlenecek hem de bal verimi artırılacak

Trabzon Akçaabat’ta bal verimini artırmak ve arı ölümlerine son vermek için üzerinde çalışılan proje çerçevesinde bol çiçek açan Pavlonya, Macar Akasyası ve Sumak ağacı fidanları yöre sakinlerine dağıtıldı. Bölgede yeteri kadar arıyı besleyecek, bal üretimini artıracak nektarı bol çiçekler olmaması sebebiyle projenin bu anlamda ciddi bir açığı kapatarak ekonomik olarak önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.