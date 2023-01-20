AK Parti'den flaş EYT açıklaması! Akbaşoğlu: EYT’de ilk maaşlar Mart’ta yatacak

EYT’ye ilişkin son durum ne? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlui "EYT'yi yasalaştıracağız. 5 adımdan 4 tanesini gerçekleştirdik. EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

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