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AK Parti'den flaş EYT açıklaması! Akbaşoğlu: EYT’de ilk maaşlar Mart’ta yatacak

A Haber
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Giriş: 20.01.2023 13:17
EYT’ye ilişkin son durum ne? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlui "EYT'yi yasalaştıracağız. 5 adımdan 4 tanesini gerçekleştirdik. EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız." dedi.
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