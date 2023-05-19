19 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları AK Parti seçim beyannamesinde gençler için hangi müjdeler var?

AK Parti seçim beyannamesinde gençler için hangi müjdeler var?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2023 12:28
AK Parti seçim beyannamesinde, gençlere yönelik birçok müjde verdi. Gençlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği verilecek. Gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet imkanı tanınacak. Gençlik Kartı uygulaması gelecek. Müjdelerin detaylarını A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Merkez Bankası’ndan yeni talimat
Merkez Bankası'ndan yeni talimat
Hükümet programına orta direk damgası!
Hükümet programına "orta direk" damgası!
AK Parti’den gençlere müjdeler!
AK Parti'den gençlere müjdeler!
Cevdet Yılmaz A Haber’de
Cevdet Yılmaz A Haber'de
Fahiş kira sorunu nasıl çözülecek?
Fahiş kira sorunu nasıl çözülecek?
EYT’liye hızlı maaş
EYT'liye hızlı maaş
İlk çeyrekte işsizlik tek hanede
İlk çeyrekte işsizlik tek hanede
Piyasaları kimler karıştırmak istiyor?
Piyasaları kimler karıştırmak istiyor?
Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona sert sözler
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert sözler
Artışla hangi memur ne kadar alacak?
Artışla hangi memur ne kadar alacak?
Kamu personeline tazminat ve ek mesai ücreti
Kamu personeline tazminat ve ek mesai ücreti
Afetlere dirençli şehirler yükseliyor!
Afetlere dirençli şehirler yükseliyor!
Daha Fazla Video Göster