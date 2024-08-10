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Aile destek yardım ödemeleri! Kim ne kadar yardım alıyor?

Aile destek yardım ödemeleri! Kim ne kadar yardım alıyor?

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr
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Giriş: 10.08.2024 14:06
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı kapsamında ödemelerle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Aile destek yardımları yıl sonuna kadar uzatıldı. Peki kim ne kadar yardım alıyor? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz anlattı.
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Aile destek yardım ödemeleri! Kim ne kadar yardım alıyor?
Aile destek yardım ödemeleri! Kim ne kadar yardım alıyor?
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