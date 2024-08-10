10 Ağustos 2024, Cumartesi
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Aile destek yardım ödemeleri! Kim ne kadar yardım alıyor?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı kapsamında ödemelerle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Aile destek yardımları yıl sonuna kadar uzatıldı. Peki kim ne kadar yardım alıyor? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz anlattı.