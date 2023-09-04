Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika haberi… Ağustos ayı enflasyonu %9,09 oldu. ​TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık %58,94 olarak gerçekleşti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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