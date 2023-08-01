01 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Ağustos ayı doğal gaz tarifesi belli oldu! BOTAŞ detayları duyurdu: Değişiklik yok

Ağustos ayı doğal gaz tarifesi belli oldu! BOTAŞ detayları duyurdu: Değişiklik yok

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2023 09:46
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından yapılan açıklamada ağustos itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik olmayacağı kaydedildi. İşte detaylar...
Zamlı memur maaşlarına dair merak edilenler
Zamlı memur maaşlarına dair merak edilenler
Son ödeme tarihi 3 Ağustos!
Son ödeme tarihi 3 Ağustos!
Ağustos ayı doğal gaz tarifesi belli oldu
Ağustos ayı doğal gaz tarifesi belli oldu
Maaşlara vergi indirimi geliyor!
Maaşlara vergi indirimi geliyor!
Memurun zam oranı ne olacak?
Memurun zam oranı ne olacak?
Borsa İstanbul’a ilgi artıyor!
Borsa İstanbul’a ilgi artıyor!
Türkiye’nin 4 limanı devler liginde
Türkiye'nin 4 limanı devler liginde
Türkiye’nin ekonomi politikası İngiliz basınında
Türkiye'nin ekonomi politikası İngiliz basınında
Gözler toplu sözleşme pazarlığında!
Gözler toplu sözleşme pazarlığında!
Borç yapılandırmada kritik gün
Borç yapılandırmada kritik gün
Arsa alırken nelere dikkat edilmeli?
Arsa alırken nelere dikkat edilmeli?
Altın yeni rekor kıracak mı?
Altın yeni rekor kıracak mı?
Daha Fazla Video Göster