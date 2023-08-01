Ağustos ayı doğal gaz tarifesi belli oldu! BOTAŞ detayları duyurdu: Değişiklik yok

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından yapılan açıklamada ağustos itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik olmayacağı kaydedildi. İşte detaylar...