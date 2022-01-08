AGİ kalktı mı? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ asgari ücrete dahil mi?

AGİ kalktı mı? 2022 asgari ücret zammının belli olmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de AGİ olmuştu. Asgari ücretten verginin kalkmasının ardından AGİ uygulamasının da sona erip ermediği merak ediliyordu. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Peki, AGİ kalktı mı? 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ asgari ücrete dahil mi? İşte son gelişmeler...