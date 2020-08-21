Adım adım tarihi müjdeye giden yol

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı sona eriyor. Yerli ve milli enerji politikası kapsamında 2017'de başlayan yolculuk 2020'de mutlu sonla bitti. Kutlu serüvende neler yaşandı? Enerjide zincirleri nasıl kırıp attık? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tarihi açıklamalarından derlenen adım adım büyük müjdeye giden yol. İşte tarihi finalin kronolojisi...

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı sona eriyor. Yerli ve milli enerji politikası kapsamında 2017'de başlayan yolculuk 2020'de mutlu sonla bitti. Kutlu serüvende neler yaşandı? Enerjide zincirleri nasıl kırıp attık? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tarihi açıklamalarından derlenen adım adım büyük müjdeye giden yol. İşte tarihi finalin kronolojisi...