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Adana'da kapatılan kuyulardan PETROL fışkırdı! İşte o bölgeden GÖRÜNTÜLER

A Haber
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Giriş: 16.12.2022 11:41
Son dakika haberi… Adana’da “Petrol yok” denilen kuyularda 1 milyar dolarlık rezerv… Adana'da kapatılan kuyulardan yüksek kaliteli petrol fışkırdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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Kapatılan kuyulardan petrol fışkırdı
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