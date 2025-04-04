04 Nisan 2025, Cuma
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ABD’nin yeni gümrük vergileri! Bakan Bolat: Türkiye avantajlı olabilir
ABD Başkanı Trump’ın getirdiği yeni vergilerle ilgili konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Türkiye-ABD ilişkileri makul dengede. ABD pazarında rekabet avantajımız var. Kısmen etkileneceğiz ama mukayeseli olarak avantajlıyız. Mayıs ayında ABD’ye gideceğiz ve bu konuyu konuşacağız.” dedi.