ABD’nin yeni gümrük vergileri! Bakan Bolat: Türkiye avantajlı olabilir

ABD Başkanı Trump’ın getirdiği yeni vergilerle ilgili konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Türkiye-ABD ilişkileri makul dengede. ABD pazarında rekabet avantajımız var. Kısmen etkileneceğiz ama mukayeseli olarak avantajlıyız. Mayıs ayında ABD’ye gideceğiz ve bu konuyu konuşacağız.” dedi.

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