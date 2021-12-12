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ABD’li ekonomist Tarık Kabbaj Türkiye’yi değerlendirdi: Türkiye’de yaşananlar bütün dünyada oluyor

A Haber
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Giriş: 12.12.2021 15:52
ABD'li ekonomist Tarık Kabbaj, Türkiye'deki ekonomik durumu A Haber'e yorumladı. Piyasalardaki dengesizliğin global bir durum olduğunu belirten Kabbaj, ABD'de yükselen enflasyondan bahsetti. Türkiye'deki ekonomik durumu değerlendirdi.

ABD'li ekonomist Tarık Kabbaj, A Haber'e konuştu. Kabbaj, sadece Türkiye'ye mal edilmeye çalışılan ekonomik dalgalanmaların tüm dünyada gerçekleştiğinden bahsetti.

Kabbaj, "Türkiye'de yaşananlar, sadece Türkiye'de olmuyor. Bütün dünyada oluyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye'deki iş gücünün ortaya çıkarttığı avantajı hatırlattı.

Kabbaj, "Enflasyon değerlerini gündeme alacak olursak, ABD'de yüzde 6'larda dolaşıyor. Almanya'da da öyle. Avrupa ülkelerinde şu an enflasyon ortalaması yüzde 4 ila 6 arasında gidip geliyor. Bu sebeple Türkiye'de yaşanılan öyle berbat bir durum değil, kontrol altına alınabilir bir durum. Sadece dünya çapında piyasaların şu an tahmin edilemez bir dönemde olduğunu görüyoruz. Ne zaman düzelir bilmiyoruz. Türk halkının sabırlı olması ve bunun her yerde yaşandığını fark etmesi gerekiyor. Sizde, bu durumu kontrol altına alabilecek insan gücü mevcut. İnsanlarınız, işveren de olsa çalışan da olsa ülkesini önemsiyor. Bu sizi bir sonraki adıma taşır. Bunun dünyada yaşanan şeylerin yaşanların yansımasından başka bir şey olmadığını hatırlamak gerekir." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 döneminden sonra piyasalarda oluşan global dengesizliklere rağmen Türkiye'deki gözlemlerinin dünyaya kıyasla iyi olduğunu söyledi ABD'li ekonomist Kabbaj.

"TÜRK HALKININ KENDİ ÜLKESİ İÇİN ÇALIŞMA ZAMANI"

Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi: Dışarı çıkıp insanlara baktım. Sokaklarda insanları görüyorum. Alışveriş merkezlerinde kalabalıklar görüyorum. İnsanların ellerinde alışveriş poşetleri görüyorum. Trafiğin yoğunluğunu görüyorum. Bu ekonomik açıdan iyi bir şey. Şimdi Türk insanının kendi ülkesi için çalışması zamanı. Bu bir takım işi. Evde oturup hükümetin sorunları çözmesini bekleyemezsiniz.

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