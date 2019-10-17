ABD'de Halkbank için hazırlanan iddianamede dikkat çeken detay

ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından Halkbank için iddianame hazırlanarak yargı süreci başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Halkbank, "Söz konusu iddialara ilişkin Bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır" açıklaması yaptı. Bloomberg muhabiri Christian Berthelsen iddianameyle ilgili ilginç bir noktaya dikkat çekti. Berthelsen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, dün açıklanan Halk Bankası’na yönelik suçlamaların yer aldığı iddianamenin üzerinde tarih ve mühür olmadığını, mahkeme kayıtlarının ne zamana ait olduğunun belli olmadığını söyledi.