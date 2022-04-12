ABD’de enflasyon rekor kırıyor! Rakamlar 41 yılın zirvesinde

Dünya genelinde artan enflasyon rakamları, gıda ve enerji krizi Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkiledi. Ülkede mart ayı enflasyonu son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 8, 5 artış gösterdi. Gelişmeleri ABD’den A Haber canlı yayınına karışan akademisyen Bülent Yavuz değerlendirdi. Yavuz, “1981 yılından beri aylık bazda en yüksek rakam oldu. Tedarik zincirlerinde sıkıntıların azalmadığı hatta artacağı endişeleri oldu. Şu anda FED’in mayıs ayında yapacağı faiz artırımının yüzde 0,5 olacağı konuşulmaya başlandı.” ifadelerini kullandı.

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