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09.10.2019

ABD Başkanı Trump'ın 'tehdit tweeti' piyasaları nasıl etkiledi?

Türkiye’nin Fırat’ın doğusu için operasyon hazırlığı sürerken ABD Başkanı Trump'ın 'tehdit' tweet'i piyasayı bozamadı. Ne kur yakıp geçti, ne borsada çöküş yaşandı. A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Trump’ın tehdidi sonrası ekonomide yaşananlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Trump’ın açıklamasındaki “ekonomiye müdahale” itirafına dikkat çeken Müderrisoğlu, “Son bir yılda Türk ekonomisinin karşılaştığı problemlerin özünde uluslararası sistem kaynaklı operasyonel faaliyet olduğu söyleniyordu. ABD Başkanı son tweetlerinde bunu açık bir şekilde söyledi.” dedi. Ekonomiye yeni saldırı girişimine değinen Müderrisoğlu, yeni ekonomi programı çerçevesinde alınan önlemlerin Ağustos 2018’deki senaryoyu tekrarlamak isteyenlerin oyunlarını bozduğunu söyledi. Ekonomideki bağışıklığın ve piyasalardaki duyarlılığın yüksek olduğunu belirten Müderrisoğlu, piyasadaki manipülatif işlem yapan aktörlerin de deşifre olduğunu söyledi.

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