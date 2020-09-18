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A Haber perde arkasını araştırdı! Araç satışlarında fırsatçılık mı yapılıyor?

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Giriş: 18.09.2020 01:42
Güncelleme:18.09.2020 01:50
Pandemi döneminde özellikle 2. el araba fiyatlarında artış yaşanmıştı. Artışa sebep olarak da araçların üretimindeki azalma gösterilmişti. Bu fiyat artışı "fırsatçılık mı yapılıyor?" sorusunu akıllara getirdi. A Haber de vatandaşın yarası olan bu konuyu araştırdı.

Araç fiyatlarının artması vatandaşın kanayan yarası oldu. Özellikle araçların üretildiği bayilerde araç bulunamazken, galerilerde araçların birçok çeşidine daha fazla fiyatla ulaşmak mümkün.

Pandemi döneminde özellikle 2. el araba fiyatlarında artış yaşanmıştı. Artışa sebep olarak da araçların üretimindeki azalma gösterilmişti. Bu fiyat artışı "fırsatçılık mı yapılıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

A Haber de vatandaşın yarası olan bu konuyu araştırdı.

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