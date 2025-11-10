500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyası için başvurular açıldı. e-Devlet üzerinden hızlı şekilde başvuru yapılabiliyor. Ayrıca devlet bankaları üzerinden de başvuru yapılıyor. Projeye dair merak edilen tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem anlattı.

