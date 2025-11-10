10 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar
500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar

500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2025 10:52
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyası için başvurular açıldı. e-Devlet üzerinden hızlı şekilde başvuru yapılabiliyor. Ayrıca devlet bankaları üzerinden de başvuru yapılıyor. Projeye dair merak edilen tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar
500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılıyor?
500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılıyor?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? A Haber’de anlattı
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? A Haber'de anlattı
Enerjide yeni cephe denizlerin üzerinde
Enerjide yeni cephe denizlerin üzerinde
TOKİ 500 bin konut başvuru şartları neler?
TOKİ 500 bin konut başvuru şartları neler?
Yangın teknolojisinde yerli üretim!
Yangın teknolojisinde yerli üretim!
2025 yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
2025 yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
İşte kıdem tazminatında yeni hesap!
İşte kıdem tazminatında yeni hesap!
Vergi ve harçlarda daha düşük oran gündemde
"Vergi ve harçlarda daha düşük oran gündemde"
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
2026 resmi tatil takvimi açıklandı
2026 resmi tatil takvimi açıklandı
Altında oklar ne yönde? A Haber’de yanıtladı
Altında oklar ne yönde? A Haber'de yanıtladı
Robotlarla elyaflı su deposu üretimi
Robotlarla elyaflı su deposu üretimi
Daha Fazla Video Göster