10 Kasım 2025, Pazartesi
500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyası için başvurular açıldı. e-Devlet üzerinden hızlı şekilde başvuru yapılabiliyor. Ayrıca devlet bankaları üzerinden de başvuru yapılıyor. Projeye dair merak edilen tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem anlattı.