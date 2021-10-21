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Haberler Galeri 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor! Kimin maaşı kaç lira artacak? Öğretmen, polis, ebe, hemşire, imam-hatip, şube müdürü emekli maaşları...

3600 ek gösterge kapsamı genişliyor! Kimin maaşı kaç lira artacak? Öğretmen, polis, ebe, hemşire, imam-hatip, şube müdürü emekli maaşları...

Milyonlarca vatandaşın gözü 3600 ek göstergede. Peki 3600 ek gösterge kapsamı nasıl genişleyecek? Öğretmen, polis, ebe, hemşire, imam-hatip, şube müdürü emekli maaşları ne kadar olacak? Kimin maaşı kaç lira artacak? İkramiyeler nasıl değişecek? Sözleşmeli personeller kadroya geçirilecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 10:49
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3600 ek gösterge kapsamı genişliyor! Kimin maaşı kaç lira artacak? Öğretmen, polis, ebe, hemşire, imam-hatip, şube müdürü emekli maaşları...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 3600 ek göstergede kapsam genişliyor. Peki kapsam nasıl genişleyecek? Öğretmen, polis, ebe, hemşire, imam-hatip, şube müdürü emekli maaşları ne kadar olacak? İkramiyeler nasıl değişecek? Sözleşmeli personeller kadroya geçirilecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge kapsamı genişliyor! Kimin maaşı kaç lira artacak? Öğretmen, polis, ebe, hemşire, imam-hatip, şube müdürü emekli maaşları...

KAPSAM GENİŞLİYOR

Konuyla ilgili ayrıntıları anlatan Erdem, "Toplu sözleşmede gündeme geldi aslında 3-4 yıl önce gündeme gelmişti. Nedir bu memurların maaşını belirleyen bir gösterge rakamı aslında. O gösterge rakamındaki dengesizliklerin giderilmesi lazımdı. Giderilmesi için de bir çalışma yapılmıştı 4 meslekle ilgili. Fakat şimdi toplu sözleşmeye girdi ve kapsamı geniş tutuluyor." dedi.

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3600 ek gösterge kapsamı genişliyor! Kimin maaşı kaç lira artacak? Öğretmen, polis, ebe, hemşire, imam-hatip, şube müdürü emekli maaşları...

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Erdem, "Geçtiğimiz günlerde de Sayın Cumhurbaşkanı bunun talimatını Çalışma Bakanına verdi 2022'nin sonuna kadar bitirilmesi yönünde önümüzdeki ay kamu personel danışma kurulu toplantısı olacak orada da start verilecek. Bir yandan da hem Çalışma Bakanlığı hem Maliye Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı bürokratları bunu çalışıyorlar. Çalıştıkça da biz de bilgi alıyoruz aldığımız bilgileri de izleyicilerimizde paylaşıyoruz." ifadelerini lullandı.

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3600 ek gösterge kapsamı genişliyor! Kimin maaşı kaç lira artacak? Öğretmen, polis, ebe, hemşire, imam-hatip, şube müdürü emekli maaşları...

3600 EK GÖSTERGE GENİŞLİYOR

* Şube müdürü (1/4) olarak çalışanların ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak

* 30 yıllık şube müdürünün emekli ikramiyesi böylece 30 bin TL artacak

* Genel müdür yardımcılarının ek göstergesi 5300 ve 6400 olacak

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3600 ek gösterge kapsamı genişliyor! Kimin maaşı kaç lira artacak? Öğretmen, polis, ebe, hemşire, imam-hatip, şube müdürü emekli maaşları...

* Daire Başkanlarının ek göstergesinin ise 4800 olması öngörülüyor

* Şef, memur, bilgisayar İşletmeni ve veri hazırlama işletmeni için ek gösterge gelecek

* Kariyer mesleklerinin ek göstergeleri de yükselecek