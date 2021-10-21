3600 ek gösterge kapsamı genişliyor! Kimin maaşı kaç lira artacak? Öğretmen, polis, ebe, hemşire, imam-hatip, şube müdürü emekli maaşları...

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Erdem, "Geçtiğimiz günlerde de Sayın Cumhurbaşkanı bunun talimatını Çalışma Bakanına verdi 2022'nin sonuna kadar bitirilmesi yönünde önümüzdeki ay kamu personel danışma kurulu toplantısı olacak orada da start verilecek. Bir yandan da hem Çalışma Bakanlığı hem Maliye Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı bürokratları bunu çalışıyorlar. Çalıştıkça da biz de bilgi alıyoruz aldığımız bilgileri de izleyicilerimizde paylaşıyoruz." ifadelerini lullandı.