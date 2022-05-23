23 Mayıs 2022, Pazartesi
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3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak? Emekli maaşı, emekli ikramiyesi…
3600 ek göstergede maaşlar nasıl değişiyor? 3600 ek gösterge sonrasında memurların ve emeklilerin maaşları artacak. Emeklilik ikramiyelerinde de 50 bin liraya yaklaşan farklar oluşacak. Özellikle ek gösterge artışlarının maaşlara nasıl yansıyacağının hesabı yapıldı. Ek göstergeler 2200'den 3600'e çıktığında artış daha da büyüyecek.