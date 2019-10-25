25 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.10.2019

25 Ekim altın fiyatların son durum... Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları |CANLI

25 Ekim altın fiyatların son durum... Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? Altın piyasasında, en düşük 275 bin 200 lira, en yüksek 276 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışı yüzde 0,20 azalışla 276 bin 550 liradan tamamladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 25 Ekim en güncel altın fiyatları ve canlı takip... Detaylar haberimizde...

25 Ekim altın fiyatların son durum... Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? Altın piyasasında, en düşük 275 bin 200 lira, en yüksek 276 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışı yüzde 0,20 azalışla 276 bin 550 liradan tamamladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 25 Ekim en güncel altın fiyatları ve canlı takip... Detaylar haberimizde...

ALTIN FİYATLARINDA ABD-ÇİN ETKİSİ

ABD-Çin ticaret görüşmelerinde yeni gelişmeler ve Brexit konusunda netlik beklenen küresel piyasalarda, altın fiyatları yatay hareket ediyor. Dünkü kapanışta Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 550 liraya gerilemişti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Ekim altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

25 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

25 Ekim Cuma günü gram altın 278,92 liradan alınırken, 278,97 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

25 Ekim Cuma çeyrek altın 444,79 liradan alınırken, 454,87 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

25 Ekim Cuma yarım altın 886,80 liradan alınırken, 909,74 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

25 Ekim Cuma tam altın 1.834,77 liradan alınırken, 1.880,68 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

25 Ekim Cuma Cumhuriyet altını 1.845,00 liradan alınırken, 1.873,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
158,46
158,58

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
202,94
203,09

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
253,53
253,72

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Altın fiyatlarında hareketlilik
Altın fiyatlarında hareketlilik
Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı ne anlama geliyor?
Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı ne anlama geliyor?
Yeni vergi düzenlemesi nasıl olacak?
Yeni vergi düzenlemesi nasıl olacak?
MB'nin faiz kararı sonrası dolarda son durum
MB'nin faiz kararı sonrası dolarda son durum
AK Parti'den yeni vergi düzenlemesi hakkında açıklama
AK Parti'den yeni vergi düzenlemesi hakkında açıklama
Trump'ın açıklamalarının ardından dolar düşüşe geçti
Trump'ın açıklamalarının ardından dolar düşüşe geçti
Rusya ile Güvenli Bölge anlaşması sonrası döviz kurunda son durum | Dolar TL Euro TL 23 Ekim Çarşamba canlı takip
Rusya ile Güvenli Bölge anlaşması sonrası döviz kurunda son durum | Dolar TL Euro TL 23 Ekim Çarşamba canlı takip
Volkswagen'den Türkiye açıklaması
Volkswagen'den Türkiye açıklaması
Hakan Atilla’nın yeni görevi belli oldu
Hakan Atilla’nın yeni görevi belli oldu
Türkiye ve ABD arasındaki Suriye anlaşması doların ateşini düşürdü
Türkiye ve ABD arasındaki Suriye anlaşması doların ateşini düşürdü
Artvin Yusufeli Barajı son haliyle görüntülendi
Artvin Yusufeli Barajı son haliyle görüntülendi
Volkswagen Türkiye'ye yatırımı durdurdu mu?
Volkswagen Türkiye'ye yatırımı durdurdu mu?
Daha Fazla Video Göster