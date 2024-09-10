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2025 asgari ücret tahminini A Haber'de açıkladı! İşte emekli, memur ve asgari ücretliler için hesaplamalar

2025 asgari ücret tahminini A Haber'de açıkladı! İşte emekli, memur ve asgari ücretliler için hesaplamalar

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 10.09.2024 11:08
OVP'den zam oranları çıktı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında 2025 asgari ücret tahminini açıkladı. İşte yıl sonu enflasyon tahminine göre hesaplamalar...
Asgari ücret tahminini A Haberde açıkladı ASGARİ ÜCRET TAHMİNİNİ A HABER'DE AÇIKLADI

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Asgari ücret tahminini A Haber’de açıkladı
Asgari ücret tahminini A Haber'de açıkladı
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