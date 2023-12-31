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2024'te fahiş fiyatlara geçit yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.12.2023 12:52
Fahiş fiyatların önüne geçmek için yarından itibaren bir dizi yeni düzenleme hayata geçecek. Aldatıcı ve sahte ilanların engellenmesi de o başlıklardan biri. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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