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2024'te altın ne kadar olacak? Gram altın yükselecek mi? A Haber canlı yayınında İslam Memiş'ten flaş tahminler

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Giriş: 16.12.2023 13:27
2023'te kürsel çapta yaşanan gelişmeler ve savaşlarla birlikte merkez bankalarının açıkladığı kararlar altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Ons altın 2 bin doları aşarken, gram altın ise tarihi rekor kırarak 2 bin TL bandına yükseldi. 2024 yılı öncesi ekonomist İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahminler yaptı. Peki 2024'te altın ne kadar olacak? Altında yükseliş sürecek mi? Ons ve gram altın 2024'te rekor kıracak mı? İşte o açıklamalar...
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