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2024 Ocak ayı emekli maaşı ne kadar oldu?

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Giriş: 04.01.2024 15:46
Yeni yılın başlamasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2024 emekli maaş zammı netleşti. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, emeklilere yapılacak olan zam oranları kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam geldi? İşte 2024 Ocak zamlı maaş hesabı!
2024 Ocak ayı emekli maaşı ne kadar oldu?
2024 Ocak ayı emekli maaşı ne kadar oldu?
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