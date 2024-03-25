2023 yılı işsizlik oranı yüzde 9,4

Türkiye'de işsizlik oranı, 2023'te bir önceki yıla göre 1 puan azalışla yüzde 9,4'e gerileyerek, son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.

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