22 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 2023 ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLANIYOR… Başkan Erdoğan birazdan asgari ücreti açıklayacak | A Haber CANLI YAYIN izle

2023 ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLANIYOR… Başkan Erdoğan birazdan asgari ücreti açıklayacak | A Haber CANLI YAYIN izle

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2022 12:09
Son dakika ASGARİ ÜCRET haberi... Milyonların merakla beklediği 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI rakamı için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son dakika gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2023 asgari ücreti açıklanıyor
2023 asgari ücreti açıklanıyor
2023 asgari ücret zammı...
2023 asgari ücret zammı...
Asgari ücret saat kaçta açıklanacak?
Asgari ücret saat kaçta açıklanacak?
Asgari ücret… EYT… Enflasyon...
Asgari ücret… EYT… Enflasyon...
EYT ne zaman açıklanacak?
EYT ne zaman açıklanacak?
Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Gözler faiz kararında
Gözler faiz kararında
Asgari ücret ne kadar olur?
Asgari ücret ne kadar olur?
Asgari ücret açıklanıyor
Asgari ücret açıklanıyor
Bandrol bedelleri aynı kaldı!
Bandrol bedelleri aynı kaldı!
Asgari ücrette final günü!
Asgari ücrette final günü!
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Daha Fazla Video Göster