22 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklanıyor! TİSK heyeti Çalışma Bakanlığında… Gözler Başkan Erdoğan’ın açıklamasında

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklanıyor! TİSK heyeti Çalışma Bakanlığında… Gözler Başkan Erdoğan’ın açıklamasında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2022 11:41
Son dakika asgari ücret haberi... Milyonların beklediği asgari ücrette rakam bugün açıklanacak. Artık saatler kaldı. TİSK heyeti Çalışma Bakanlığında, gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamasında. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Demir konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2023 asgari ücret zammı...
2023 asgari ücret zammı...
Asgari ücret saat kaçta açıklanacak?
Asgari ücret saat kaçta açıklanacak?
Asgari ücret… EYT… Enflasyon...
Asgari ücret… EYT… Enflasyon...
EYT ne zaman açıklanacak?
EYT ne zaman açıklanacak?
Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Gözler faiz kararında
Gözler faiz kararında
Asgari ücret ne kadar olur?
Asgari ücret ne kadar olur?
Asgari ücret açıklanıyor
Asgari ücret açıklanıyor
Bandrol bedelleri aynı kaldı!
Bandrol bedelleri aynı kaldı!
Asgari ücrette final günü!
Asgari ücrette final günü!
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Külliye’de asgari ücret toplantısı
Külliye'de asgari ücret toplantısı
Daha Fazla Video Göster