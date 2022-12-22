22 Aralık 2022, Perşembe
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2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklanıyor! TİSK heyeti Çalışma Bakanlığında… Gözler Başkan Erdoğan’ın açıklamasında
Son dakika asgari ücret haberi... Milyonların beklediği asgari ücrette rakam bugün açıklanacak. Artık saatler kaldı. TİSK heyeti Çalışma Bakanlığında, gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamasında. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Demir konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.