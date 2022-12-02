2023 asgari ücret ne kadar olur? “En az yüzde 40 zam olur” | “8.000 TL üstü olur”

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nde “2023 asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücrete 'büyük zam' yolda mı?” sorusuna yanıt arandı. Tahminlerini açıklayan Ekonomist Deniz İstikbal, “Enflasyona ezdirilmeyen, refah düzeyi korunmaya çalışılan bir asgari ücret göreceğiz” dedi. Öte yandan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, oran vererek asgari ücret tahminini duyurdu. Asgari ücret konusuna değinen Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, “Özellikle 8 bin TL’nin üstü bir rakam! Bu rakam psikolojik bir sınırdır. Bunun üzerinde bir rakam olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. İşte tablo üzerinde beklenen asgari ücret oranı ve rakamı…

A Haber'de konuşan Ekonomist Deniz İstikbal, "Enflasyona ezdirilmeyen, refah düzeyi korunmaya çalışılan bir asgari ücret göreceğiz" dedi.

Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin ise "İşverenlerin 'elimizi taşın altına koyacağız' söylemlerinin temeli sayın Cumhurbaşkanımızın duyarlılığındandır" ifadelerine yer verdi.

"ASGARİ ÜCRETE EN AZ YÜZDE 40 ZAM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise asgari ücret tahminini açıklayarak "Yüzde 20'den daha fazla olacak bence asgari ücret. En az yüzde 40 zam olacağını düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

AK Partili Cihat Sezal'ın tahminine göre; asgari ücrete yüzde 40'lık bir artışla 2.200 TL'lik bir zam geliyor ve 2023 asgari ücret 7.700 TL olarak hesaplanıyor.





"EMEKLİYE İLAVE ZAM OLABİLİR"

Emekli maaş ücretlerinde de artış beklediğini ifade eden Tarkan Zengin, "Bizim sistemimizde memur emeklilerinin ve memurların zamları toplu sözleşmeye göre belirlenmektedir. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin ise son 6 aylık TÜFE oranı üzerinden belirlenmekte. Dolayısıyla 3 Ocak'ta açıklanacak TÜFE ile birlikte emeklilerin zam oranları belli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından şunu anlamaktayım; sadece var olan yasal çerçevede zam verileceğini düşünmüyorum ilave zam da verilebilir. Geçen dönem memurlara ilave zam verildi. 3 Ocak'taki açıklanacak Aralık ayı TÜFE'si ile birlikte belirlenecek olan zam oranlarının üzerinde bir ilave zammın verilmesini de kuvvetle muhtemel görmekteyim." yorumununda bulundu.

"ASGAİ ÜCRET 8 BİN TL OLABİLİR"

Asgari ücret konusuna değinen Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, "Özellikle 8 bin TL'nin üstü bir rakam! Bu rakam psikolojik bir sınırdır. Bunun üzerinde bir rakam olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

2023'TEKİ TAHMİNİ ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI

YÜZDE 50 OLURSA: 8.250 TL

YÜZDE 45 OLURSA: 7.975 TL

YÜZDE 40 OLURSA: 7.700 TL

YÜZDE 35 OLURSA: 7.425 TL

YÜZDE 30 OLURSA: 7.150 TL

YÜZDE 25 OLURSA: 6.875 TL

YÜZDE 20 OLURSA: 6.600 TL