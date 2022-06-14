2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban fiyatları belli oldu... Büyükbaş kurbanlık ne kadar? Küçükbaş kurbanlık kaç lira? Sevkiyatlar ne zaman başlayacak?

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Kurban Bayramı yaklaşırken, "Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?" sorusu da öne çıkıyor. Sektör temsilcilerinden gelen bilgilere göre 2022 kurbanlık fiyatları netleşti. Bayrama iki hafta kala yollara çıkacak olan kurbanlıklar kurulacak pazarlarda görücüye çıkacak. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı. İşte 2022 büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatları...

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