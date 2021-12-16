16 Aralık 2021, Perşembe
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2022 asgari ücreti 4 bin 250 TL oldu! AGİ ne kadar oldu? AGİ hesaplama nasıl? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Son dakika ekonomi haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücretini açıkladı. Başkan Erdoğan, “Son 50 yılın en yüksek oranında artış yapıldı” ifadelerini kullanarak asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğunu açıkladı. Peki AGİ ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.