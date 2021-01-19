2020'de tarihi bütçe başarısı! 66.5 milyarlık tasarruf

2020 yılında bütçe açığı ne kadar oldu? Hedeflenen rakam ne kadardı? Ne kadar tasarruf edildi? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

2020 yılında bütçe açığı ne kadar oldu? Hedeflenen rakam ne kadardı? Ne kadar tasarruf edildi? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

BÜTÇEDE 66.5 MİLYARLIK TASARRUF

- 2020 YILINDA BÜTÇE AÇIĞI 172,7 MİLYAR LİRA OLDU

- HEDEFLENEN RAKAM 239,2 MİLYAR LİRA İDİ

- TASARRUF MİKTARI 66.5 MİLYAR LİRA

- 2020'DE BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 20 ARTARAK 1.2 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI

- BÜTÇE GELİRLERİ YÜZDE 17.6'LIK ARTIŞLA 1 TRİLYON 29 MİLYAR LİRA OLDU

- VERGİ GELİRLERİ 833 MİLYAR LİRA OLDU