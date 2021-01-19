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2020'de tarihi bütçe başarısı! 66.5 milyarlık tasarruf
2020 yılında bütçe açığı ne kadar oldu? Hedeflenen rakam ne kadardı? Ne kadar tasarruf edildi? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
BÜTÇEDE 66.5 MİLYARLIK TASARRUF
2020 yılında bütçe açığı ne kadar oldu? Hedeflenen rakam ne kadardı? Ne kadar tasarruf edildi? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
BÜTÇEDE 66.5 MİLYARLIK TASARRUF
- 2020 YILINDA BÜTÇE AÇIĞI 172,7 MİLYAR LİRA OLDU
- HEDEFLENEN RAKAM 239,2 MİLYAR LİRA İDİ
- TASARRUF MİKTARI 66.5 MİLYAR LİRA
- 2020'DE BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 20 ARTARAK 1.2 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI
- BÜTÇE GELİRLERİ YÜZDE 17.6'LIK ARTIŞLA 1 TRİLYON 29 MİLYAR LİRA OLDU
- VERGİ GELİRLERİ 833 MİLYAR LİRA OLDU