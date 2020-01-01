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01.01.2020

2020 yılında emekli ve memur aylıklarına zam müjdesi! Peki kim ne kadar zam alacak? İşte yanıtı... |Video sondakika

Milyonların merakla beklediği 2020 asgari ücret zammının belli olmasında sonra sıra memur, emekli ve diğer çalışanların zam oranları belli oluyor. Ocak ayı içerisinde açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte, emeklinin, memurun ve diğer çalışanların zamlı maaşları da belli olacak. Peki 2020'de maaşlar nasıl değişecek? 2020 yılı için; "En düşük memur maaşı ne kadar olacak? En yüksek memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur'da emekli aylıklarına ne kadar zam olacak?  En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli memur aylığı ne kadar olacak? En yüksek emekli memur aylığı ne kadar olacak?" milyonlarca vatandaşın internette merakla yanıt aradığı bu sorular cevap A Haber canlı yayınında geldi. Detaylar haberimizde...

Ocak ayı içerisinde açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte, emeklinin, memurun ve diğer çalışanların zamlı maaşları da belli olacak.

Peki 2020'de maaşlar nasıl değişecek? 2020 yılı için; "En düşük memur maaşı ne kadar olacak? En yüksek memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur'da emekli aylıklarına ne kadar zam olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli memur aylığı ne kadar olacak? En yüksek emekli memur aylığı ne kadar olacak?" milyonlarca vatandaşın internette merakla yanıt aradığı bu sorular cevap A Haber canlı yayınında geldi. Detaylar haberimizde...

İŞTE 1 OCAK 2020 YILI İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK (OLASI) YENİ MAAŞLAR

ASGARİ ÜCRET: 2 BİN 324 TL-2 BİN 479 TL
İŞSİZLİK MAAŞI: BİN 168 TL- 2 BİN 336 TL
AGİ: 220 TL-375 TL
EN AZ TAZMİNAT: 2 BİN 943 TL
DOĞUM YAPAN ANNEYE EN AZ: 7 BİN 824 TL
STAJYER: 631 TL
EMEKLİ EN AZ: BİN 256 TL
MEMUR: 3 BİN 510 TL+477 TL
EMEKLİ DOKTOR: 2 BİN 478
YAŞLILIK: 671 TL
EVDE YAKININA BAKANA: BİN 457 TL
ENGELLİ: 536 TL -804 TL

*Enflasyon oranının Ocak ayı içerisinde netleşmesinin ardından bu rakamlar resmiyet kazanacaktır. Rakamlar olası en yüksek ihtimale göre hesaplanmıştır.

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