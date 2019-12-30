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30.12.2019

2020 yılı doğum izni ücreti zamlandı! Çalışan anneye 7824 lira... |Video

Çalışan anne ödeneği 2020 yılında zamlanacak. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, SGK prim ödemeleri, çalışan anne desteği, muhtaç aile yardımı gibi birçok ödenek de zamlandı. 2020 yılından itibaren bu ödemeleri alan vatandaşların yüzü gülecek. Özellikle çalışan anneler doğum izni ve emzirme ücreti olarak 7 bin 824 gibi bir ücreti cebine koyacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında anlattı.

Çalışan anneye en az 7 bin 824 TL ödenecek. 2020 yılında yapılan destek ödemelerinin tamamı zamlandı. Asgari ücrete gelen yüzde 15,03 oranındaki zam ile birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, SGK prim ödemesi, doğum izni ücreti, emzirme parası, muhtaç aile desteği gibi yardımlarda büyük artış oldu. Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor. Bu ödenek toplamda 7 bin 824 TL'ye yükseldi. Peki, çalışan anne desteği, doğum izni ve emzirme ücreti nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

Annelere yapılan ödemeler, yeni yılda artacak. Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor.

Yeni yılda maaşların zamlanmasıyla, iş göremezlik ödeneğinin tutarı da artacak. Asgari ücretteki artış, bu ödemeyi 957 lira yükseltecek.

2019'da 6 bin 367 lira olan asgari ücretlinin ödemesi, 2020'de 7 bin 324 liraya çıkacak. Ayrıca devlet, annelere 2 ödeme daha yapıyor.

Doğum yardımı, çalışsın çalışmasın tüm annelere, ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira olarak ödeniyor. Emzirme ödeneği de kendi ya da eşi çalışanlara veriliyor.

Her yıl bu ödenek artıyor. 2019'da 180 liraydı. 2020 tutarı henüz açıklanmadı, ancak enflasyon tahminine göre 200 liraya çıkması bekleniyor.

Asgari ücretli ilk çocuğunu dünyaya getiren anne için:

Emzirme ödeneği: 200 TL, Doğum yardımı: 300 TL, İş göremezlik ödeneği: 7.324,80 TL, TOPLAM: 7.824,80 TL

Çalışan anneye en az 7824 TL! 2020 doğum izni ücreti ve emzirme parası zamlandı! DAHA FAZLA DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

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