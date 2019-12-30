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Çalışan anneye en az 7824 TL! 2020 doğum izni ücreti ve emzirme parası zamlandı!

Çalışan anneye en az 7 bin 824 TL ödenecek. 2020 yılında yapılan destek ödemelerinin tamamı zamlandı. Asgari ücrete gelen yüzde 15,03 oranındaki zam ile birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, SGK prim ödemesi, doğum izni ücreti, emzirme parası, muhtaç aile desteği gibi yardımlarda büyük artış oldu. Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor. Bu ödenek toplamda 7 bin 824 TL'ye yükseldi. Peki, çalışan anne desteği, doğum izni ve emzirme ücreti nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 30.12.2019 17:04 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 18:23
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Çalışan anneye en az 7824 TL! 2020 doğum izni ücreti ve emzirme parası zamlandı!

Çalışan anne ödeneği 2020 yılında zamlanacak. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, SGK prim ödemeleri, çalışan anne desteği, muhtaç aile yardımı gibi birçok ödenek de zamlandı. 2020 yılından itibaren bu ödemeleri alan vatandaşların yüzü gülecek. Özellikle çalışan anneler doğum izni ve emzirme ücreti olarak 7 bin 824 gibi bir ücreti cebine koyacak. Sizler için detayları derledik. İşte çalışan anne desteği ile ilgili bilgiler...

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Çalışan anneye en az 7824 TL! 2020 doğum izni ücreti ve emzirme parası zamlandı!

Annelere yapılan ödemeler, yeni yılda artacak. Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor.

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Çalışan anneye en az 7824 TL! 2020 doğum izni ücreti ve emzirme parası zamlandı!

Yeni yılda maaşların zamlanmasıyla, iş göremezlik ödeneğinin tutarı da artacak. Asgari ücretteki artış, bu ödemeyi 957 lira yükseltecek.

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Çalışan anneye en az 7824 TL! 2020 doğum izni ücreti ve emzirme parası zamlandı!

2019'da 6 bin 367 lira olan asgari ücretlinin ödemesi, 2020'de 7 bin 324 liraya çıkacak. Ayrıca devlet, annelere 2 ödeme daha yapıyor.

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Çalışan anneye en az 7824 TL! 2020 doğum izni ücreti ve emzirme parası zamlandı!

Doğum yardımı, çalışsın çalışmasın tüm annelere, ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira olarak ödeniyor. Emzirme ödeneği de kendi ya da eşi çalışanlara veriliyor.