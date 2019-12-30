Çalışan anneye en az 7824 TL! 2020 doğum izni ücreti ve emzirme parası zamlandı!

Çalışan anneye en az 7 bin 824 TL ödenecek. 2020 yılında yapılan destek ödemelerinin tamamı zamlandı. Asgari ücrete gelen yüzde 15,03 oranındaki zam ile birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, SGK prim ödemesi, doğum izni ücreti, emzirme parası, muhtaç aile desteği gibi yardımlarda büyük artış oldu. Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor. Bu ödenek toplamda 7 bin 824 TL'ye yükseldi. Peki, çalışan anne desteği, doğum izni ve emzirme ücreti nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

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